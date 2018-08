Annunciato Falcon Age, un action/adventure in prima persona per PS4 e PS VR

Quest'oggi Outerloop Games ha annunciato Falcon Age, un nuovo action-adventure in prima persona per PlayStation 4. Il titolo sarà compatibile con PlayStation VR e verrà lanciato nel 2019.

La protagonista dell'avventura è Ara, una ragazza dedita all'antica arte della falconeria, che combatte contro dei colonizzatori automatizzati. I giocatori saranno chiamati ad esplorare un vasta area di gioco, stringere un forte legame con il proprio falco, recuperare risorse, aiutare la resistenza, a reclamare l'eredità culturale del popolo oppresso e scacciare l'invasore.

Falcon Age è in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4 e verrà lanciato nel 2019. I giocatori saranno liberi di scegliere come giocarlo: utilizzando il Dualshock 4, con i comandi tipici degli FPS, oppure utilizzando PlayStation VR, con l'ausilio di PlayStation Move. Potete farvi un'idea ben precisa sul gioco guardando il trailer dell'annuncio allegato in cima a questa notizia e le immagine raccolte in galleria.