Annunciato FIA European Truck Racing Championship, gioco ufficiale dell'ETRC

Gli amanti delle quattro (o più!) ruote saranno lieti di apprendere che Bigben ha annunciato FIA European Truck Racing Championship, la simulazione di corse ufficiale dell’ETRC, sviluppata usando il KT Engine, motore grafico specializzato nella creazione di simulazioni di corsa (WRC, TT Isle of Man, V-Rally).

FIA European Truck Racing Championship promette nuove esperienze per i fan accaniti dei racing games. Guidare questi potentissimi mostri da 5 tonnellate è un’esperienza totalmente differente dal guidare un’auto da corsa o una moto. È una sfida senza precedenti che richiederà skill di guida non comuni.

In gara ci saranno 12 camion, che si affronteranno in 4 sprint differenti, ognuno da circa 45 km, che richiederanno speciali tecniche di sorpasso, fisica ed inerzia completamente differente da ogni altro tipo di veicolo. Speciali penalità, e una riserva di 200 litri d’acqua la cui gestione è importantissima per il raffreddamento dei freni, sono solo una parte delle tante speciali caratteristiche di questo inusuale gioco di corse.



Negli ultimi anni il campionato in questione è cresciuto molto velocemente abbracciando un numero di fan sempre maggiore. Le spettacolari corse hanno acceso nel pubblico la passione per questa particolare disciplina, che sta riuscendo ad avere sempre maggiore visibilità sui media, anche grazie agli speciali tracciati su cui queste gare si svolgono: Le Mans, Il Nürbürgring, Misano o l’Hungaroring.

Il gioco arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partire da Luglio 2019.