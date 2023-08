Annunciato Fight Crab 2 per PC, seguito di Fight Crab, con un trailer

In una terra molto, molto lontana, l'ultima forma di intrattenimento è il Fight Crab, uno sport da combattimento in cui i crostacei combattono per vedere chi può capovolgere l'altro più velocemente per segnare il proprio territorio. Questa insolita disciplina ritorna in Fight Crab 2, annunciato su PC con un nuovo trailer.

Il gioco sarà distribuito da PLAYISM e sviluppato da Calappa. Verrà lanciato in Accesso anticipato su Steam questo inverno con supporto per le lingue inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato. Al momento, l'italiano non sembra essere fra queste.

In questo bislacco universo, che è il sequel di Fight Crab, i granchi sono gladiatori immortali che si sfidano a colpi di chele per spodestare l'avversario e mandarlo zampe all'aria. Quando la schiena di un combattente tocca il suolo, parte un conto alla rovescia che può condurli all'eliminazione dai giochi.

In Fight Crab 2 sarà possibile giocare in modalità Carriera in single player, sbloccando tutti i tipi di abilità e armi e aumentando le statistiche del proprio granchio fino a scalare le classifiche. In alternativa, è anche possibile giocare in multigiocatore con gli amici.

In quest'ultimo caso, potremo giocare partite uno contro uno con giocatori di tutto il mondo, scegliendo tra partite classificate o casuali con incontri in stanze che possono ospitare fino a cinque giocatori. Intanto che aspettiamo l'uscita esatta, sono disponibile tante nuove offerte su Steam.