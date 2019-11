Annunciato il Fire Emblem Expo 2, nuovo aggiornamento per Three Houses

Nintendo ha annunciato l'evento Fire Emblem Expo II, oltre ad aver pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito e un DLC a pagamento per Fire Emblem Three Houses, ultimo esponente della serie uscito su Nintendo Switch lo scorso mese di luglio.

Per quanto riguarda il Fire Emblem Expo II, al momento non ci sono dettagli particolari, Intelligent Systems fa sapere che tutte le informazioni sull'evento verranno diffuse il 22 novembre sul sito ufficiale di Fire Emblem.

Restando in tema Fire Emblem, nelle scorse ore Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.10 per Fire Emblem Three Houses, oltre al contenuto scaricabile Wave 3 per i possessori del Pass di Espansione. Wave 3 include nuove quest mentre l'aggiornamento gratuito risolve vari bug e problemi tecnici, oltre ad incrementare il numero di salvataggi disponibili da 5 a 12.

Fire Emblem Three Houses è stato lanciato lo scorso mese di luglio su Nintendo Switch, il gioco è rapidamente entrato nella lista dei Million Seller della casa di Kyoto vendendo oltre due milioni di copie e ricevendo giudizi positivi da parte di pubblico e critica. Per quanto riguarda il futuro, da tempo si mormora di un remake di un gioco di Fire Emblem per 3DS cancellato e dirottato su Switch... ne sapremo di più nei prossimi mesi?