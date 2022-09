Annunciato Firewall Ultra: sarà esclusiva PlayStation VR2

Il seguito di Firewall Zero Hour è divenuto realtà. Negli scorsi giorni First Contact Entertainment aveva promesso un grande annuncio, materializzatosi infine in Firewall Ultra, il nuovo episodio della serie che promette di perfezionare quanto già visto nel predecessore per PlayStation VR.

Presentato tramite il primo teaser trailer e prodotto ancora una volta da Sony, Firewall Ultra verrà pubblicato in esclusiva PlayStation VR2, sebbene per il momento non ci sia alcuna indicazione su una finestra di lancio o se il gioco sarò distribuito già al lancio della nuova periferica per la realtà virtuale del colosso giapponese, anch'essa ancora sprovvista di una data d'uscita.

Ambientato cinque anni dopo il predecessore, tra i primi dettagli confermati dagli autori, un grosso passo avanti tecnico grazie alle potenzialità di PSVR2: i modelli poligonali dei personaggi sono stati completamente ridisegnati e ci sarà un maggior quantitativo di mappe e scenari su cui giocare. Focus ancora maggiore sulla personalizzazione, con un numero ancora più ampio di armi ed equipaggiamenti utilizzabili, oltre alla promessa di nuove location ed agenti.

First Contact Entertainment assicura di sfruttare al massimo le capacità del nuovo visore e della sua Sense Technology, portando la serie ad un livello d'interazione ed immersione. In attesa di scoprire maggiori novità sul progetto, la nostra recensione di Firewall Zero Hour vi ricorda le sue grandi qualità che fanno ben sperare per il nuovo episodio.