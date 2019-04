Annunciato il fumetto Gears of War Ascendance, prequel di Gears 5

Uno dei titoli più attesi dai fan di Microsoft è certamente Gears 5, il prossimo capitolo della serie sparatutto in terza persona svelato da The Coalition nel corso dell'E3 2018 di Los Angeles.

In tanti sono ansiosi di conoscere una data di lancio, o di ammirare il gioco in un filmato di gameplay, ma per il momento dovremo accontentarci dell'annuncio del fumetto Gears of War: Ascendance, un prodotto che farà da ponte tra la conclusione delle vicende di Gears of War 4 e l'inizio dell'arco narrativo di cui saremo invece testimoni in Gears 5 e che si concentrerà sul personaggio di Kait. Ascendance sarà scritto da Jason M. Hough e curato dall'editore TitanBooks, che distribuirà il fumetto nel corso di quest'anno.

A proposito di Gears 5, recentemente il noto insider Klobrille, solitamente molto affidabile quando si parla di produzioni Microsoft, ha dichiarato che il gioco di The Coalition presenterà aree ben più vaste rispetto a quanto visto in passato, una variante di gioco denominata "Fuga" che arricchirà la modalità Orda, nonché svariate novità a livello di gameplay per quanto riguarda il comparto multiplayer online.

Ricordiamo infine che Gears 5 è atteso su PC Windows 10 e Xbox One nel corso del 2019. Essendo in arrivo quest'anno, appare assai probabile che Microsoft sveli maggiori informazioni sul tps in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles.