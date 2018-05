Annunciato il Funko Pop di Spyro the Dragon, in arrivo entro l'estate

Funko ha annunciato una nuova statuetta dedicata a Spyro the Dragon, in arrivo nel corso dell'estate per celebrare il ventesimo anniversario della serie. Diamo una prima occhiata al nuovo oggetto da collezione.

Il celebre draghetto viola sarà accompagnato dall'inseparabile amica Sparx, come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia. Il Funko Pop di Spyro the Dragon è stato già catalogato sul sito ufficiale del produttore, confermando come finestra di lancio il periodo estivo, in tempo per il ventesimo anniversario della serie.

Ricordiamo inoltre che i tre capitoli della saga usciti sulla prima PlayStation torneranno il 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One in versione rimasterizzata, grazie alla Spyro: Reignited Collection realizzata da Activision e Toys for Bob. Nessuna notizia, almeno fino a questo momento, per quanto riguarda le ipotetiche versioni PC e Nintendo Switch.



Cosa ne pensate del nuovo Funko Pop dedicato al simpatico drago viola? Ve ne procurerete un esemplare?