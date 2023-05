Annunciato un gioco PS5 con un titolo lunghissimo, così lungo che non possiamo scriverlo

Mon-Yu è stato annunciato per PlayStation 5, in precedenza il gioco era stato confermato solamente su Nintendo Switch e PC, adesso scopriamo invece che questo dungeon-crawling RPG arriverà su PS5, con lancio previsto anche in Occidente per il prossimo autunno.

Lo sappiamo cosa state pensando: ma come non avete detto che il gioco ha un titolo lunghissimo? Eppure Mon-Yu non è tanto lungo, anzi. In realtà il nome completo è letteralmente chilometrico, talmente tanto lungo che non siamo riusciti a scriverlo nel titolo della notizia. Siete curiosi di scoprirlo? Eccolo qui, pronti perché occupa ben due righe:

Mon-Yu Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor. You May Be Defeated, But Don’t Give Up. Become Stronger. I Believe There Will Be A Day When The Heroes Defeat The Devil King.

No davvero non vi stiamo prendendo in giro, questo è il titolo completo di Mon-Yu, che volendo può essere abbreviato nel più comodo (insomma) Mon-Yu DMAGSWAAYMBDBDGUBS, per chi ama gli acronimi. Certo, niente di impressionante in confronto al gioco con il titolo più lungo del mondo:

"Summer-Colored High School Adolescent Record - A Summer At School On An Island Where I Contemplate How The First Day After I Transferred, I Ran Into A Childhood Friend And Was Forced To Join The Journalism Club Where While My Days As A Paparazzi Kid With Great Scoops Made Me Rather Popular Among The Girls, But Strangely My Camera Is Full Of Panty Shots, And Where My Candid Romance Is Going."