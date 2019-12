Annunciato Gladiux, gioco nato dalle ceneri della serie Gladiator

Arriva come un fulmine a ciel sereno l'annuncio di Gladiux, progetto pubblicato da Starcaster Games e reboot della serie a base di gladiatori intitolata proprio Gladiator, i cui capitoli sono arrivati su PlayStation 2 e PlayStation Portable.

Nato inizialmente come Remake di Gladiator Begins, capitolo uscito esclusivamente su PSP, il titolo è diventato nel corso dello sviluppo una sorta di reboot della serie. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Gladiator è una serie di titoli nei quali il giocatore crea il proprio guerriero dell'arena e alterna fasi di combattimento puro ad altre in cui ci si dedica alla gestione ed al potenziamento del personaggio attraverso svariate attività.

Ecco di seguito quanto dichiarato dal fondatore del publisher Starcaster Games, Adam Starcaster:

"Ci siamo approcciati ad Acquire quasi per caso, dal momento che ci conosciamo da molti anni. Gli ho fatto sapere quanto mi fosse piaciuto Gladiator Begins su PSP e gli ho parlato di come, da una prospettiva puramente economica, non avrebbe mai potuto esprimere il suo vero potenziale a causa del momento storico in cui è uscito e della mancata localizzazione in numerosi paesi. Si trattava però di una piccola gemma, così abbiamo iniziato a pensare ad un remake. Il progetto si è evoluto nel tempo ed è andato ben oltre il semplice remake e quello che stiamo realizzando al momento è un mix tra il reboot ed un nuovo franchise."

Il gioco, del quale sono state pubblicate alcune immagini che trovate nella galleria qui sotto, dovrebbe fare il proprio debutto in tutto il mondo nel corso del prossimo anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Chissà se Capcom coglierà la palla al balzo per mettersi al lavoro su un remake di Shadow of Rome, altro apprezzatissimo titolo dell'era PlayStation 2.