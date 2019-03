Annunciato Goblin Squad, primo gioco dello studio italiano Event Horizon

34BigThings è felice di annunciare che il primo gioco di Event Horizon Studios, Goblin Squad, verrà pubblicato il 10 maggio 2019! Event Horizon Studios (EH Studios in breve) è il dipartimento di sviluppo di Event Horizon School, una delle scuole multimediali più grandi d’Italia.

“Siamo stati partner della scuola sin dalla sua fondazione”, afferma Valerio Di Donato, CEO di 34BigThings, "e abbiamo consigliato e insegnato a molti studenti sin da allora. EH Studios è composta dagli insegnanti della nostra filiale di Torino, e hanno già dimostrato le loro capacità trasformando il gioco ‘Voodoo’ in ‘TITANS: Dawn of Tribes’”. In Goblin Squad, i giocatori gestiranno un commando di goblin affamati di gloria e potere, determinati ad abbattere un regno di umani (e a rubare più oro e cibo che possono). Il sistema di combattimento è a turni.

"Il gioco è nato come il nostro progetto di fine anno più di quattro anni fa", afferma Gabriele Gallo, Game Designer di Goblin Squad e docente di Game Design a Event Horizon Torino - "ed era stato inizialmente concepito come un insieme fra gli scacchi e XCOM. Ovviamente, il progetto è stata ridimensionato in qualcosa di più gestibile per un team piccolo come il nostro, ma siamo comunque molto soddisfatti dell’obiettivo raggiunto".