Annunciato God of War The Card Game, arriverà entro il 2019

Nel mentre continuano ad affiorare in rete rumor e speculazioni sul più che probabile seguito dell'action game di Sony Santa Monica, ecco l'annuncio di God of War: The Card Game, gioco di carte interamente basato sull'ultimo capitolo dell'epopea di Kratos ambientato nel contesto della mitologia norrenna.

In God of War: The Card Game impersonerete impavidi eroi e combinerete una serie di eventi narrativi per cercare di fermare il Ragnarok, l'Apocalisse così come è conosciuta all'interno dell'immaginario norrenno. In questa missione per la salvezza di Midgard, i giocatori potranno guidare le azioni di personaggi come Kratos, Mimir, Atreus, Brok, Sindri e Freya, ognuno dei quali presenterà abilità e peculiarità uniche che faranno di volta in volta differenza. Ogni decisione da noi presa rappresenterà una sorta di sliding door, rivelandosi quindi cruciali per lo svolgimento diegetico del gioco.

God of War: The Card Game sarà giocabile fino a 4 giocatori, e sarà lanciato ufficialmente sul mercato nel corso di quest'anno. Intanto, potete gustarvi il trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Per celebrare il primo anniversario dell'acclamato action game diretto da Cory Barlog, Sony ha pubblicato un video speciale ed un tema dinamico per i possessori di PlayStation 4 (che tra le altre cose sembrerebbe aver confermato l'arrivo di God of War 2).