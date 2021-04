Annunciato Gord: il nuovo strategico è sviluppato da uno degli autori di The Witcher 3

Gli sviluppatori di Covenant hanno annunciato Gord, un nuovo intrigante titolo strategico single-player dalle tinte dark fantasy. La compagnia di sviluppo è stata fondata da Stan Just, annoverato tra gli autori di Two Worlds, Anomaly, nonché l'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt.

L'avventura proposta da Covenant unirà elementi da city builder con meccaniche survival, e racconterà una storia ricca di mistero ambientata in un contesto folkloristico:

"Conduci le persone della Tribù dell'Alba mentre si avventurano nelle profondità delle terre proibite. Completa missioni che plasmeranno la loro personalità, influenzeranno il loro benessere e deciderannoil destino della comunità. Garantisci la sopravvivenza della tua popolazione in un mondo oscuro e fantastico ispirato al folklore slavo.



Erigi palizzate, sviluppa strutture e trasforma il tuo umile insediamento in una formidabile fortezza. Tuttavia, l'espansione non sarà facile! La tua popolazione è costantemente esposta al rischio delle tribù nemiche, mostri raccapriccianti e poteri misteriosi che si nascondono nei boschi circostanti".

Il gioco proporrà una serie di quest, principali e secondarie, fortemente influenzate dal comportamento dell'I.A. degli NPC e ricche di eventi ed incontri randomici. Gli scenari di gioco saranno pressoché unici per ogni giocatore grazie alle vasta gamma di opzioni di personalizzazione e ad un sistema di creazione degli ambienti procedurale.

Gord è atteso al lancio su PC, via Steam nel 2022. Potete dare un primo sguardo al nuovo strategico di Covenant grazie al trailer di annuncio che trovate in cima e alla galleria di immagini che trovate più in basso. Quali sono le vostre prime impressioni su questo nuovo titolo?