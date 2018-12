Annunciato Granblue Fantasy Versus: Gioco di lotta dagli autori di Dragon Ball FighterZ

Dopo aver diffuso numerose nuove informazioni sull'action-RPG Granblue Fantasy Relink, realizzato in collaborazione con Platinum Games, Cygames ha annunciato un nuovo progetto legato all'universo di Granblue.

In occasione del Granblue Festival tenutosi in queste ultime ore in Giappone, la Software House ha infatti annunciato Granblue Fantasy Versus, un gioco di lotta ambientato nell'universo fantasy della saga. A realizzarlo, tuttavia, non è Cygames, ma un'altra Software House: Arc System Works. Quest'ultima, vi ricordiamo, ha grande esperienza con il genere, avendo recentemente sviluppato l'apprezzato Dragon Ball FighterZ, picchiaduro ambientato nell'universo fumettistico creato da Akira Toriyama. Ma non solo: Arc System Games è anche la Sotware House legata allo sviluppo della serie Guilty Gear.

Per ora Granblue Fantasy Versus è privo di una data d'uscita precisa e viene indicato come in arrivo nel corso del 2019 in esclusiva su Playstation 4. Cygames, tuttavia, ha già diffuso un primo Trailer del gioco, che potete visionare, come di consueto, in apertura a questa news. All'interno del video possiamo osservare nel dettaglio alcuni dei personaggi giocabili, oltre che avere una prima idea delle meccaniche di gameplay e dell'estetica del gioco. In calce a questa news trovate alcuni artwork relativi a parte del roster di combattenti. Cosa ve ne pare, siete incuriositi da questa nuova collaborazione tra Arc System Works e Cygames?