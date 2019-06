Annunciato Gylt, nuovo gioco dei creatori di RiME esclusivo per Google Stadia

Durante la trasmissione Stadia Connect, i ragazzi di Tequila Works, già creatori di Deadlight e RiME, hanno annunciato Gylt, nuovo gioco esclusivo per Google Stadia.

Gylt è descritto come un puzzle adventure single-player, nel quale i giocatori dovranno aiutare la giovane Sally nella ricerca della sua cugina Emily scomparsa. La storia mescolerà elementi reali e fantasiosi, e si svolgerà in un luogo surrealista dove gli incubi possono diventare realtà. Il titolo è pubblicato da Stadia Games and Entertainment, nuova divisione publishing del gigante di Mountain View, pertanto uscirà in esclusiva sul nuovo servizio di gaming in streaming.

In occasione dell'annuncio, sono stati pubblicati il trailer che trovate in apertura di notizia, e le immagini raccolte nella galleria in calce. Non è stata resa nota la data d'uscita, ma sappiamo che Google Stadia debutterà a novembre e potrà contare anche su tanti altri giochi, tra i quali sono compresi Destiny 2, The Division 2 e Ghost Recon: Breakpoint.