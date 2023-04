Annunciato Harry & Meghan: Call of Duke-y, un gioco in stile GTA... ma è un Pesce d'Aprile

Dalle colonne del Sun, celebre tabloid britannico, è arrivato l'annuncio di Harry & Meghan: Call of Duke-y, un nuovo gioco in stile Grand Theft Auto con protagonisti il Duca del Sussex e sua moglie. Il lancio è previsto a maggio, poco prima dell'incoronazione ufficiale di Carlo III.

In Harry & Meghan: Call of Duke-y (identificato durante la lavorazione con il nome provvisorio di Crown Theft Auto) i giocatori potranno scegliere di impersonare un personaggio a scelta tra Harry e Meghan Markle, fedelmente riprodotti a schermo, per seminare caos per le strade di Londra, mettere in scena una fuga da Buckingham Palace, esplorare il mondo in Rolls-Royce, viaggiare in aereo e sfrecciare su delle moto d'acqua mentre cercano di raggiungere la California. Ad ostacolare i loro piani ci saranno gli altri membri della famiglia reale, che non vedono di buon occhio il loro essere sovversivi, e i giornali scandalistici, che osservano e riportano ogni loro minimo movimento pur di fare scalpore. Nonostante la strenua opposizione, i Sussexes avranno tutti i mezzi a disposizione per fare cassa e collezionare token per accrescere il loro prestigio.

Tra i livelli segreti ce ne sarà anche uno in cui Harry incontrerà suo zio il Duca di York Andrew, mentre è impegnato a rimbalzare sul letto e scagliare orsacchiotti. Un portavoce di del team di sviluppo Flair Loop ha dichiarato: "Il principe Harry ha parlato del suo amore per i videogiochi, quindi gliel'abbiamo proposto e ha accettato. Ci è sembrata la logica prosecuzione dopo il successo del libro e della serie Netflix".

Il lancio è strategicamente previsto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S per il mese di maggio 2023, giusto in tempo per rompere le uova nel paniere a papà Carlo III, che proprio in quei giorni è destinato ad essere incoronato come re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth.

Arrivati a questo punto, e soprattutto dopo aver letto il nostro titolo, dovreste aver capitolo che si tratta di un Pesce d'Aprile bello e buono imbastito dal Sun, che ha ironicamente scherzato sugli avvenimenti degli ultimi anni che hanno effettivamente visto la coppia allontanarsi dalla famiglia reale britannica per cercare fortuna oltreoceano, oltre a seminare un bel po' di scompiglio con le rivelazioni sulla loro vita passata tra le sontuose mura di Buckingham Palace. Questo, tra l'altro, è solo uno dei tanti Pesce d'Aprile a sfondo videoludico di questo 2023.