Blizzard annuncia Hearthstone: Forgiati nelle Savane e la nuova modalità Mercenari

Nel corso del BlizzConline, e dopo aver aggiornato i fan riguardo ai nuovi contenuti di World of Warcraft Shadowlands e World of Warcraft Classic, Blizzard Entertainment ha accontentato tutti quei giocatori che attendevano sorprese riguardanti il celebre card game Hearthstone.

Blizzard Entertainment ha annunciato Hearthstone: Forgiati nelle Savane, la nuova espansione del gioco di carte collezionabili presentata ufficialmente con il trailer che trovate in apertura. Ha così inizio l'Anno del Grifone, con cui viene introdotto un nuovo Core Set di 235 carte che rimpiazza quelli Basic e Classic.

"Benvenuto nelle Savane, avventuriero. La terra crepata e il sole battente sono l'incudine e il martello dove prendono forma gli indistruttibili guerrieri dell'Orda. Dove i più promettenti abitanti di Azeroth mettono alla prova la loro forza e la loro magia contro furiosi Centauri, crudeli Arpie e feroci Verrospino. Qui si allenano i guerrieri che un giorno diverranno leggende: coloro che sono stati Forgiati nelle Savane!".

Tra le principali novità di questa espansione troviamo:

Magie Graduate : Magie Graduate Magie di classe che aumentano gradualmente di potenza man mano che si ottengono Cristalli di Mana

: Magie Graduate Magie di classe che aumentano gradualmente di potenza man mano che si ottengono Cristalli di Mana La nuova meccanica Frenesia : L'effetto si attiva la prima volta che un servitore sopravvive a dei danni

: L'effetto si attiva la prima volta che un servitore sopravvive a dei danni Servitori Mercenari Leggendari : Colleziona 10 nuovi potenti servitori di Orda e Alleanza

: Colleziona 10 nuovi potenti servitori di Orda e Alleanza 135 Nuove Carte Collezionabili tra cui 10 Mercenari Leggendari, uno per ogni classe

tra cui 10 Mercenari Leggendari, uno per ogni classe Offerte dell'Oasi: Ammira gli strumenti della tua trasformazione. Mostri, servitori, magie e macchinari che si trovano nelle Savane possono trasformare un lanciatore di asce alle prime armi in un campione dell'Orda

Annunciata inoltre la modalità Mercenari: si tratta di un gioco di ruolo di strategia di stampo roguelike in cui formerai un gruppo di iconici personaggi di Warcraft. Potrete dotare questi di equipaggiamento e viaggerete attraverso mappe piene di nemici da affrontare. Non mancherà all'appello anche una modalità PvP.

Potrete aggiungere personaggi come Gruul, Sylvanas, Thrall e altri alla vostra squadra. I personaggi salgono di livello e sbloccano nuove abilità man mano che acquisirete sempre più esperienza. Non ci sarà il mana in questa modalità, dal momento che saranno basate sui cooldown.