Horace arriva a metà luglio: il prezzo del nuovo gioco di 505 Games lo decidete voi!

505 Games ha annunciato Horace, nuovo platform d'avventura che vedrà la luce il 18 luglio su Steam. Il titolo permetterà ai giocatori di sbloccare una serie di abilità in stile metroidvania nel corso dell'avventura, e li inviterà a risolvere puzzle impegnativi e a sconfiggere fortissimi boss all’interno di una trama di gioco profonda ed emozionale.

505 Games darà la possibilità ai giocatori di determinare il prezzo al lancio di Horace su Steam semplicemente aggiungendolo alla propria lista dei desideri di Steam. Sono stati stabiliti quattro diversi livelli di scontistica, che si attiveranno solo al raggiungimento di specifici obiettivi. Se almeno 200.000 giocatori della community lo includeranno nella loro wishlist entro martedì 16 luglio, verrà venduto a soli 3,75 euro, con uno sconto del 75%. Una settimana dopo il lancio, Horace verrà in ogni caso proposto al prezzo pieno, pari a 14,99 euro.

Livello di Sconto 1: 1.000 aggiunte alla lista desideri Steam = €13.49 (Sconto 10%)

Livello di Sconto 2: 50.000 aggiunte alla lista desideri Steam = €11.25 (Sconto 25%)

Livello di Sconto 3: 100.000 aggiunte alla lista desideri Steam = €7.50 (Sconto 50%)

Livello di Sconto 4: 200.000 aggiunte alla lista desideri Steam = €3.75 (Sconto 75%)

Sviluppato da Paul Helman e Sean Scaplehorn, Horace è un titolo platform caratterizzato da un eccentrico umorismo britannico. Paul Helman ha lasciato il suo impiego per dedicarsi alla creazione del videogame, che ha richiesto sei anni di lavoro. Horace includerà anche una serie di mini-giochi ispirati ai titoli classici della cultura pop. In cima alla notizia potete ammirare il trailer dell'annuncio, mentre in calce trovate una galleria con le prime immagini diffuse da 505 Games.