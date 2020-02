Annunciato Hotshot Racing, gioco di corse retrò ispirato a SEGA Rally e Daytona USA

Curve Digital, Lucky Mountain Games e Sumo Digital hanno annunciato Hotshot Racing, gioco di corse arcade in stile retrò ispirato a classici del genere come Virtua Racing, Daytona USA e SEGA Rally.

"Hotshot Racing è un gioco di corse in stile arcade, che fonde drifting, nitidissima grafica retrò e un’incredibile sensazione di velocità per un’esperienza di guida esaltante. 16 circuiti di gara offrono le svolte, le curve e i rettilinei del racing più adrenalinico. Affronta coste, giungle e il deserto di Las Vegas: ogni pista è creata con i colori più vividi e sterminati cieli blu. Le modalità Sfida a Tempo e Grand Prix sono dedicate a chi vuole competere nei formati classici, mentre le modalità Guardie e Ladri e Corri o Esplodi offrono nuovi esilaranti modi di giocare. Ogni modalità è disponibile per giocatore singolo, 4 giocatori a schermo condiviso e 8 giocatori online, mentre la Sfida a Tempo è solo per singoli. Le modalità per giocatore singolo schizzano a 60FPS, per offrire l’esperienza di corsa più veloce possibile. Polverizza tutti i record e scala le classifiche globali online, o scarica giri fantasma per competere contro i migliori tra tutti."

Hotshot Racing sarà disponibile in formato digitale questa primavera su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, in apertura trovate il trailer di debutto del gioco.