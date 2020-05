Annunciato il campione italiano di CS:GO dell'ESL Vodafone Championship

L’ESL Vodafone Championship annuncia il primo dei tre campioni nazionali della Spring Season, e lo fa al termine di quattro mesi emozionanti di gare al cardiopalma, con ribaltamenti di fronte e colpi di scena che hanno reso questa prima parte di stagione davvero indimenticabile.

I vincitori di ESL Vodafone Championship, e nuovi campioni nazionali di CS: GO sono gli Elites Esports che hanno sconfitto al termine di una finale elettrizzante gli HSL Esports.

I due team finalisti erano approdati all’ultimo atto sconfiggendo al termine della doppia eliminazione i QLASH Forge e gli ExAequo.

Il vincitore ha conquistato, inoltre, il diritto a partecipare all’ESL Pro European Championship (EPEC), torneo dove si sfideranno i vincitori degli altri campioni nazionali ESL, al DreamHack Valencia, uno degli eventi LAN più grandi al mondo e alla Climber Cup, torneo di accesso alla Mountain Dew League (MDL).

Il pubblico online di ESL Vodafone Championship ha seguito da casa le adrenaliniche partite dell’intera Spring Season, in cui i migliori giocatori e squadre italiane, si sono sfidati per aggiudicarsi l titoli di campioni nazionali e vincere un montepremi complessivo di 20.000 € per tutti e tre i titoli.