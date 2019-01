Annunciato l'inizio del nuovo Evento 'Maratuova' in Pokemon GO!

Il 2019 di Pokemon GO inizia con una nuova sorpresa! Oltre a rendere possibile agli aspiranti Maestri di Pokemon la cattura di numerosi Pokemon Leggendari, Niantic ha deciso di organizzare un nuovo Evento: la Maratuova.

L'account Twitter italiano di Pokemon GO ha infatti pubblicato un cinguettio, visibile come di consueto in calce alla news, appositamente dedicato a questo nuovo evento a tempo, del quale il sito ufficiale del Gioco ci offre la seguente descrizione: "Festeggia l’inizio del nuovo anno con una Maratuova che ti seguirà ovunque grazie alla Sincroavventura! Per celebrare il nuovo inizio, tutti gli Allenatori riceveranno dei bonus per la schiusa delle Uova dal 2 gennaio alle 13:00 (PST) al 15 gennaio alla stessa ora. Allaccia bene le scarpe, perché ce ne sarà da camminare! Infatti, durante questo evento sarà più facile ricevere Uova da 5 e 10 km presso Pokéstop e Palestre". Inoltre, tra i bonus disponibili in occasione della Maratuova, il team di sviluppo segnala anche: Doppio delle caramelle da schiusa e Doppio della polvere di stelle da schiusa.

Per chi non lo rammentasse, segnaliamo che la funzione Sincroavventura è stata aggiunta in Pokemon GO pochi mesi fa. Quest'ultima consente di conteggiare le distanze percorse anche quando l'Applicazione non è attiva. Per maggiori dettagli sul come attivarla e sul suo funzionamento, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è presente una Mini-Guida dedicata all'argomento, realizzata dal nostro Gabriele Ferrara.