Annunciato Inmost per Nintendo Switch e PC: in arrivo nel 2019

Nella giornata di oggi, mercoledì 23 gennaio, Nintendo ha trasmesso un nuovo Indie Highlights, nel corso del quale sono stati condivisi diversi annunci legati al panorama videoludico indipendente.

Tra i nuovi Giochi Indie in arrivo sulla console ibrida di Casa Nintendo troviamo Inmost, sviluppato da Hidden Layer Games e pubblicato da Chucklefish. Un Titolo caratterizzato da tinte oscure, all'interno del quale sono disponibili tre personaggi giocabili, si presenta come un puzzle game a base di piattaforme. Nintendo lo introduce così: "Esplora ogni angolo di un vecchio castello abbandonato senza farti scoprire, affetta i nemici e sfrutta trappole mortali per sfuggire al male che abita questo luogo...".



Ad ora non purtroppo disponibile una data di pubblicazione precisa, ma il Titolo è atteso in anteprima su Nintendo Switch nel corso del 2019. Il Titolo è inoltre atteso su PC. In apertura, come di consueto, potete visualizzare il Trailer di Annuncio del Gioco. In calce alla news trovate invece alcune immagini di anteprima, che consentono di farsi un'idea delle atmosfere che i giocatori potranno trovare in Intmos.



Segnaliamo al Lettori che, tra gli altri annunci effettuati durante l'Indie Highlights, troviamo Unruly Heroes, Cross Code e molti altri. Sulle pagine di Everyeye potete inoltre trovare una replica integrale dell'appuntamento, sottotitolata in italiano. Buona Visione!