Annunciato Jump Force: Goku, Rufy e Naruto nel trailer del picchiaduro crossover!

A gran sorpresa, sul palco dello showcase di Microsoft all'E3 2018 è comparso Jump Force, un nuovo picchiaduro 3D crossover tra i principali protagonisti di Weekly Shonen Jump.

Focus del primo trailer di annuncio di Jump Force sono Goku, Monkey D. Rufy e Naruto, protagonisti rispettivamente di Dragon Ball, ONE PIECE e l'opera di Masashi Kishimoto.

Il trailer mostra prevalentemente alcune sequenze cinematiche che ritraggono i tre leggendari eroi pronti alla battaglia, per poi spostarsi su alcune brevi sequenze di gameplay. Alla fine della clip, inoltre, possiamo ammirare una new entry esclusiva...

Jump Force uscirà nel 2019 per PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per scoprire tutte le novità dalla conferenza E3 2018 di Microsoft.