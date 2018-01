Annunciato Landflix Odyssey, gioco indie italiano ispirato all'universo di Netflix

Lo sviluppatore italianoè lieto di annunciare, un nuovo platform 2D ambientato in diversi mondi di gioco ispirati a serie TV come Il Trono di Spade, Stranger Things e Breaking Bad.

Landflix Odyssey è un platform 2D dallo stile retro che mescola diversi generi e varie tipologie di gameplay. Il giocatore viene risucchiato nelle ambientazioni delle varie serie TV che tanto lo appassionano all'interno del mondo di Landflix, un chiaro riferimento a Netflix e al suo universo.

Una prima demo del gioco sarà pronta a breve, mentre i primi di febbraio partirà la campagna Kickstarter per finanziare parte dello sviluppo. La distribuzione, invece, è prevista per il prossimo settembre 2018 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul progetto, vi lasciamo con il trailer di Landflix Odyssey riportato in cima alla notizia.