Annunciato Legends of Runeterra, nuovo gioco di carte di Riot, gli autori di LoL

Mattinata di grandi novità per Riot Games, che dopo aver annunciato Project A, il nuovo sparatutto competitivo, e il nuovo fighting game Project L, gli autori di League of Legends hanno svelato Legends of Runeterra, nuovo gioco di carte ambientato nell'universo di LoL.

Si tratta di un titolo competitivo ambientato a Runeterra, il luogo dove è ambientata la lore di League of Legends, che contiene diverse regioni, ognuna coi propri temi e campioni. Le location presenti saranno, fra le altre, Demacia, Noxus, Feljord, Piltover, Zaun, Ionia e le Shadow Isles, e mentre alcuni personaggi saranno familiari a chi già conosce il mondo di LoL, altri saranno completamente nuovi, ma verranno tutti dal mondo di Runeterra.

Scopo del gioco sarà quello di creare il proprio mazzo di carte sbloccandole a seconda della regione scelta e dell'esito dei combattimenti, che saranno dinamici e interattivi, e che permetteranno di accumulare punti per ottenere ricompense varie.

Trattandosi di un gioco di Riot Games è lecito aspettarsi un supporto costante, e dunque l'arrivo futuro di aggiornamenti, espansioni e quant'altro. La software house ha annunciato una closed beta che però partirà dopo che saranno finite le celebrazioni per l'anniversario di League of Legends. Nel frattempo è possibile pre-registrarsi sul sito ufficiale del gioco.

Per approfondire infine, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Legends of Runeterra. Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal nuovo card game di Riot?