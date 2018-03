Annunciato Let it Date, un dating simulator ambientato nel mondo di Let it Die

hanno appena annunciato il dating simulator di Let it Die . Il reveal completo di questo spin-off è previsto per domani, ma intanto siamo già entrati in possesso di qualche informazione.

Grazie a Late it Date, i giocatori potranno approfondire la conoscenza dei loro personaggi preferiti, come Uncle Death, in un modo ancora più profondo e romantico. Let it Date è indirizzato agli utenti non avvezzi agli action game hardcore, che avranno così modo di intrattenere affascinanti e spiritose conversazioni a Tower of Barbs. Per l'occasione, sono anche stati pubblicati degli screenshot, grazie ai quali è possibile apprezzare lo stile artistico di questo spin-off e avere un assaggio dei dialoghi.

Nel caso non lo aveste capito, si tratta di un simpaticissimo pesce d'aprile, probabilmente il primo di una lunga serie in arrivo entro la giornata di domani. L'idea, in ogni caso, sembra tanto insolita quanto originale. Let it Die è infatti un dungeon crawler di rara crudeltà, disponibile in formato free-to-play esclusivamente su PlayStation 4, ed è davvero difficile immaginarlo in un contesto più "tranquillo". Eppure, l'idea appare decisamente simpatica. Cosa ne pensate al riguardo?