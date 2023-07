Annunciato il nuovo live concert tour omaggio a NieR: date e dettagli

Square Enix e AWR Music Productions hanno annunciato una nuova serie di concerti dedicati all'amatissima serie di NieR. Il tour prenderà il nome di NieR: Orchestra Concert 12024 [ the end of data ] e vedrà sul palco orchestra sinfonica e coro.

Questa fenomenale produzione multimediale partirà all'inizio del 2024. Con un'orchestra sinfonica e il coro sotto la direzione del maestro Eric Roth, la performance presenta la voce solista dei cantanti originali della serie NieR Emi Evans e J'nique Nicole, oltre a un programma appositamente creato con proiezioni video ad alta definizione del regista della serie NieR Yoko Taro e il compositore Keiichi Okabe.

Inoltre, il concerto presenta una lettura registrata di 2B (doppiata da Kira Buckland) e 9S (doppiato da Kyle McCarley) in un nuovo episodio scritto niente meno che dal regista Yoko Taro. Il tour arriverà anche in Europa, ma purtroppo non in Italia. Ecco tutte le date:

24 Gennaio 2024 – Los Angeles (Peacock Theater)

– Los Angeles (Peacock Theater) 3 Febbraio 2024 – Chicago (Rosemont Theatre)

– Chicago (Rosemont Theatre) 10 Febbraio 2024 – Berlino (Tempodrom)

– Berlino (Tempodrom) 17 Febbraio 2024 – Barcellona (Auditori Forum)

– Barcellona (Auditori Forum) 23 Febbraio 2024 – Parigi (Palais des Congres)

– Parigi (Palais des Congres) 16 Marzo 2024 – Bangkok (Prince Mahidol Hall)

– Bangkok (Prince Mahidol Hall) 30 Marzo 2024 – Orlando (Dr. Phillips Center)

La colonna sonora della serie NieR si è contraddistinta da sempre per il suo taglio malinconico ed emozionante, oltre che per le sue caratteristiche voci. Mentre Yoko Taro dice che il prossimo NieR "potrebbe arrivare domani o tra 35 anni", i dati di vendita di Nier Automata e Replicant si sono rivelati positivi.