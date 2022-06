Annunciato il Mario + Rabbids Sparks of Hope Showcase: ecco data e orario

Neanche il tempo di aver scoperto la data d'uscita di Mario + Rabbids Sparks of Hope durante il Nintendo Direct Mini, che Ubisoft ha già molte altre novità in serbo per i fan in attesa del nuovo episodio della serie strategica a turni.

Attraverso le parole del Creative Director Davide Soliani in una breve clip diffusa sui social, il colosso francese annuncia ufficialmente uno Showcase interamente incentrato sul nuovo Mario + Rabbids, che verrà trasmesso mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 18:00 italiane. Oltre ad invitare i fan a seguire l'evento, però, non vengono forniti maggiori dettagli sui contenuti dello Showcase e sulla sua durata, ma è bene aspettarsi sequenze di gameplay approfondite e numerosi dettagli sulle meccaniche ludiche, comprese le novità pensate appositamente per questo seguito.

Un evento tra l'altro già anticipato da diverse voci di corridoio che davano per certo il fatto che Mario + Rabbids Sparks of Hope sarebbe stato mostrato questa settimana, per l'esattezza proprio il 29 giugno. E così, tra Direct Mini e Showcase apposito, dopo un lungo silenzio finalmente è tempo di scoprire nel dettaglio cosa la nuova opera firmata Ubisoft Milan ed Ubisoft Paris offrirà ai fan.

Ricordiamo infine che Mario + Rabbids Sparks of Hope uscirà il 20 ottobre 2022, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch.