Annunciato Marvel Battle Lines, nuovo card game per dispositivi mobile

Nexon è lieta di annunciare Marvel Battle Lines, un nuovo card game basato sull'universo Marvel in arrivo per i dispositivi mobile. Il debutto del titolo è fissato entro il 2018: scopriamo i primi dettagli del gioco.

Nexon, leader mondiale nello sviluppo di giochi mobile e online, ha annunciato in collaborazione con Marvel Entertainment Marvel Battle Lines, un nuovo gioco di carte strategico con centinaia di iconici Supereroi e Super Cattivi della Marvel.

Nel gioco bisognerà creare il proprio mazzo definitivo di Supereroi e Super Cattivi per affrontare una lunga campagna single-player, con una storia originale scritta dall’autore Marvel Alex Irvine e in modalità giocatore vs giocatore (PVP) a turni in tempo reale. Marvel Battle Lines uscirà nel 2018 come gioco scaricabile gratuitamente su App Store per iPhone e iPad e su Google Play per dispositivi Android.

"L’incredibile universo Marvel ha raggiunto centinaia di milioni di fan in tutto il mondo ed è un onore collaborare con il loro team su un gioco veramente unico che attinge alla nostalgia del collezionare carte e incita al divertimento combattendo con i propri amici", ha affermato Lawrence Koh, General Manager di Nexon. "Marvel Battle Lines è incredibilmente coinvolgente, semplice e veloce, e darà ai giocatori la possibilità di affinare le abilità e collezionare i Supereroi e i Super Cattivi preferiti in base alla modalità di gioco, che sia attraverso l’originale storia single-player e le missioni, oppure combattendo in modalità PvP."

L'intuitivo gameplay di Marvel Battle Lines consente ai giocatori di intraprendere la campagna single player ed essere competitivi in modalità PvP fin dall'inizio. Collezionando carte da ogni battaglia nella modalità single-player o nelle modalità PvP, i giocatori potranno costruire svariati mazzi di potenti Supereroi e Super Cattivi, padroneggiando strategie per affrontare sfide più grandi e competere con i migliori giocatori in PvP. Oltre alla campagna con la storia originale dello scrittore Marvel Alex Irvine, una serie di attività single-player rivisiteranno le amate storie e gli eventi Marvel e continueranno a sfidare e ricompensare i giocatori.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con Nexon per proporre un gioco di carte che sia autentico per i nostri personaggi e fedele alla piattaforma", ha dichiarato Jay Ong, Vice Presidente Senior della sezione Games di Marvel Entertainment. "Marvel Battle Lines offre una storia originale e un gameplay completamente nuovo che i fan Marvel e i giocatori su mobile potranno apprezzare per ore e ore."

I giocatori collezioneranno carte uniche tra centinaia di Supereroi e Super Cattivi Marvel. I personaggi preferiti dai fan, come Iron Man e Thor, Capitan Marvel e Black Panther, sono interamente realizzati con una carta dinamica animata che può essere girata virtualmente e che fornisce la storia dettagliata di ogni personaggio.