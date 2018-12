Annunciato Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero in esclusiva per Switch

Durante i Game Awards 2018 che si stanno svolgendo mente vi scriviamo, è stato ufficialmente annunciato Marvel La Grande Alleanza 3 in esclusiva per Nintendo Switch. Verrà lanciato nel corso del 2019.

La serie ritorna per la prima volta dopo 10 anni con un nuovo titolo action GDR nel quale i giocatori potranno assemblare il proprio team di eroi scegliendo tra i personaggi degli Avengers, dei Guardiani della Galassia, degli X-Men e tanti altri ancora. Sarà possibile anche giocare con gli amici.

In questa nuova storia, gli eroi e i villain dell'universo Marvel dovranno unire le forze per trovare le Pietre dell'Infinito prima che Thanos e i signori della guerra dell'Ordine Nero le utilizzino per scatenare il caos. Per la prima volta nella serie, verrà messa a disposizione anche una nuova telecamera al di sopra delle spalle dei personaggi, altamente immersiva, chiamata "Heroic Camera". Sarà possibile giocare in compagnia online, offline in wireless oppure condividendo i Joy-Con con gli amici. La cooperativa supporterà fino a 4 partecipanti.