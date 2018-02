Annunciato Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. 2, il nuovo cabinato di Bandai Namco

Durante l’eventoha annunciato un nuovo cabinato a tema Gundam, intitolato per l’appunto, che raggiungerà le sale giochi nipponiche nel corso dell’anno corrente.

Il colosso non ha svelato alcun dettaglio sul più recente episodio della longeva serie Extreme Vs., ma il teaser trailer rilasciato in occasione dell’evento (e visionabile in chiosa all’articolo) suggerisce che l’action game proporrà scontri in chiave 2-vs-2. Il primo location test avrà luogo già durante l’estate prossima, ma al momento non ci è dato sapere la data precisa d’inizio, né il luogo scelto da Bandai Namco.

Lanciato sul solo mercato nipponico nel 2011, il primo Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. era un'esclusiva PlayStation 3, mentre del suo sequel, intitolato Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Full Boost, sono state lanciate prima la versione arcade e successivamente una conversione ampliata per PS3. Nessuno dei due titoli è mai sbarcato al di fuori del Giappone.