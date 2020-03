Annunciato NieR Reincarnation per dispositivi mobili iOS e Android

Gli annunci per il decimo anniversario di NieR non si sono ancora esauriti. Dopo aver svelato NieR Replicant per PS4, Xbox One e PC - una ri-edizione dell'omonimo titolo datato 2010 - Square Enix ha annunciato anche NieR Re[in]carnation, un nuovo titolo indirizzato al mercato mobile.

Anche in questo caso è stato pubblicato un breve teaser trailer privo di sequenze di gameplay che si limita a mostrare una serie di artwork di produzione e alcune parole chiave, come "Memorie", "Brama", "Solitudine" e "Salvezza", oltre alla frase "C'è un posto che chiamano Gabbia". Potete guardare il filmato in apertura di notizia.

NieR Re[in]carnation è in sviluppo per dispositivi iOS e Android presso gli studi di Applibot, software house già nota in ambito mobile per aver realizzato giochi come Blade Xlord, Seven's Code, Kamurai Tribe e Grimoire A: School of Wizards. Il design dei personaggi è invece stato affidato a CyDesignation.

Consultando il sito ufficiale di NieR Replicant apprendiamo che ci troviamo di fronte ad un RPG. Al momento, tuttavia, non sono disponibili ulteriori informazioni. La data di lancio e il modello di distribuzione saranno svelati prossimamente.