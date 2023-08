Annunciato il Nintendo Live 2024 Tokyo: date e informazioni sull'evento

In un post pubblicato sull'account giapponese ufficiale di Nintendo su Twitter/X, la società giapponese ha annunciato il Nintendo Live 2024 Tokyo con relative date e un accenno dei contenuti.

Nel post, che trovate incorporato alla fine di questo articolo, la traduzione automatica riporta quanto segue: "È stata pubblicata la pagina "Nintendo Live 2024 TOKYO". Si terrà al Tokyo Big Sight per due giorni, sabato 20 gennaio 2024 e domenica 21 gennaio 2024. Oltre al torneo mondiale in cui si riuniscono giocatori da tutto il mondo, si tratta di un evento in cui è possibile ascoltare musica dal vivo e partecipare a varie gare di gioco."

I dettagli sull'evento sono ancora stringatissimi, ma visitando il sito web dedicato al Nintendo Live 2024 Tokyo, nel programma possiamo cogliere il World Championship 2024 di Splatoon 3 e Mario Kart Deluxe 8. Sarà dedicato spazio anche alle musiche di The Legend of Zelda e Splatoon.

Non è da escludere che l'evento possa ancora essere terreno fertile di qualche grande annuncio, che sia un nuovo gioco o la tanto chiacchierata Nintendo Switch 2. Questo permetterebbe anche di adoperare il periodo di Natale 2023 per smaltire le vendite della prima Nintendo Switch.

Non si tratta della prima volta che Nintendo organizza questa iniziativa. Si tratta di un evento dal vivo dedicato ai fan giapponesi, il più recente dei quali era stato organizzato nel 2022. Non resta che segnarsi le date e attendere fiduciosi.