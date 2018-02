Annunciato un nuovo bundle di Xbox One S con PlayerUnknown's Battlegrounds

ha annunciato un nuovo bundle didedicato a PlayerUnknown's Battlegrounds , il celebre Battle Royale di Bluehole disponibile in Game Preview sulla console. La data di uscita è fissata per il 20 febbraio.

Il bundle includerà una Xbox One S da 1TB completa di pad wireless e cavetteria, il codice download di PlayerUnknown's Battlegrounds, la sottoscrizione di 14 giorni a Xbox Live Gold e un mese di prova gratuita per Xbox Game Pass. Come riportato sul sito ufficiale di Xbox, il bundle sarà disponibile a partire dal 20 febbraio presso i rivenditori selezionati al prezzo di 300,99 euro.

Nel frattempo potete effettuare il pre-order della console a questo indirizzo.