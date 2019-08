Annunciato il nuovo Guilty Gear, in uscita nel 2020

Continuano ad arrivare novità dall'EVO 2019, la più importante manifestazione relativa ai giochi di combattimento, e stavolta sono i fan di Guilty Gear a potersi esaltare, visto l'annuncio di Arc System Works. È stato ufficializzato con un trailer un nuovo capitolo della saga, in uscita nel 2020.

Anche in questo caso, come nell'annuncio di The King of Fighters 15, non abbiamo molte informazioni a riguardo, dato che manca addirittura il nome del gioco che al momento è bollato come "New Guilty Gear", ma perlomeno è arrivato un trailer che mostra le prime immagini del gioco, rivelando una direzione artistica che sembra molto importante.

Visivamente infatti il gioco rende benissimo, e il titolo sviluppato da Team Red e diretto dal creatore della serie, Daisuke Ishiwatari, potrebbe davvero imporsi come uno dei migliori della saga, se dovesse mantenere le premesse del trailer.

Trovate il video in cima alla news, come di consueto. Che ve ne pare? Siete contenti dell'annuncio del gioco?