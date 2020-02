Annunciato One Piece Bon! Bon! Journey!!, primo puzzle game per dispositivi mobile

Buone notizie per i fan di One Piece: Bandai Namco ha appena annunciato l'arrivo di un nuovo gioco della serie. Si tratta del primo puzzle game dedicato al franchise, che uscirà su dispositivi mobile nel 2020 e si chiamerà One Piece Bon! Bon! Journey!!.

Stando a quanto dichiarato, il gioco darà ai giocatori la possibilità di rivivere la storia di One Piece con i personaggi che nel frattempo sono stati trasformati in... bonbon. A ricevere il particolare trattamento saranno Luffy, Zoro, Robin, Law, Nami e il resto della ciurma, per quello che sembra un misto tra il classico design chibi e beh, dolciumi.

Nonostante l'enorme successo del manga e dell'anime, i videogame di One Piece non sono mai riusciti a replicare anche in parte i numeri della serie originale, probabilmente anche per via della natura stessa dell'opera, che tende a non prendersi troppo sul serio, ed ha un'atmosfera dunque non perfettamente replicabile in un videogioco.

Visto il successo dei mobile game però, One Piece Bon! Bon! Journey!! potrebbe rappresentare il punto di svolta videoludico della serie. Nel frattempo però è in arrivo anche un altro videogame ispirato all'opera di Oda: potete dargli uno sguardo nella nostra anteprima di One Piece Pirate Warriors 4. È stato poi annunciato anche il live action di One Piece su Netflix, per cui è davvero un momento d'oro per il brand.

Cosa vi aspettate dal mobile game di One Piece?