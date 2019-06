Annunciato One Punch Man: A Hero Nobody Knows, in arrivo su PC, PS4 e Xbox One

Dopo aver svelato l'arrivo di One Punch Man Road to Hero per dispositivi mobile, Bandai Namco Entertainment ha annunciato il primo adattamento videoludico di One Punch Man che arriverà su console casalinghe.

Il trailer di annuncio che trovate in cima alla notizia ci mostra le primissime caratteristiche di One Punch Man: A Hero Nobody Knows, titolo d'azione e combattimento sviluppato dai ragazzi di Spike Chunsoft ambientato in un universo costantemente minacciato. Il gioco vi consentirà di prender parte a delle battaglie 3v3 vestendo i panni di noti personaggi come Saitama, Genos, Hellish Blizzard, Speed-o'-Sound Sonic, Mumen Rider, e molti altri ancora. Saitama, il protagonista principale, è un eroe in grado eliminare anche i più potenti avversari con un solo pugno, una situazione che lo annoia e infastidisce da morire.

Il filmato termina con un generico "Coming Soon" e non svela dunque la data di uscita del nuovo gioco di Bandai Namco. Tuttavia, vengono confermate le piattaforme di riferimento, ovvero: PC, PlayStation 4 e Xbox One.