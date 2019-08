Annunciato Orcs Must Die! 3 in esclusiva per Google Stadia

Nel corso del nuovo Stadia Connect che anticipa di qualche minuto l'inizio dell'Opening Night Live della Gamescom 2019, Google ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Orcs Must Die! 3.

Esattamente come nei capitoli precedenti della serie, saremo chiamati ad unire le forze per difendere fortezze e miniere naniche e fare a pezzi gli innumerevoli orchi che proveranno ad avere la meglio su di noi. Come spiegato nel primo diario degli sviluppatori che trovate in cima alla notizia, Robot Entertainment ha portato il tutto su scala ancor maggiore ed ha concentrato i suoi sforzi sul miglioramento della fisica per garantire ai giocatori un ventaglio di possibilità più esteso che mai.

Orcs Must Die! 3 arriverà nel corso del mese di novembre in esclusiva su Google Stadia. Il catalogo della piattaforma di gaming in streaming continua dunque ad espandersi, specialmente dopo gli annunci legati a Cyberpunk 2077 e Mortal Kombat 11. Rimanete sulle nostre pagine per le prossime novità dal nuovo Stadia Connect.