Annunciato Overcooked! 2, il sequel del gioco di Ghost Town uscirà il 7 agosto

Nel corso del Direct E3 2018, Nintendo ha annunciato Overcooked! 2 con un trailer. Il sequel dell'apprezzato indie a opera di Gost Town Games farà il suo debutto il 7 agosto 2018.

Overcooked! 2: il caos culinario fa il suo ritorno in questo seguito sviluppato da Team17 e Ghost Town Games, ricco di nuove ricette, personaggi e cucine. Sarà possibile mettersi ai fornelli insieme a un massimo di altri tre giocatori grazie alle modalità di gioco online e in wireless locale. Overcooked! 2 sarà disponibile dal 7 agosto su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Restate sulle pagine di Everyeye per essere sempre aggiornati sulle novità dell'E3 2018.