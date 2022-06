Annunciato Pac-Man World Re-Pac, remake del classico per PlayStation

Nel corso del Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022 c'è stato ampio spazio non solo alle più importanti produzioni terze parti in arrivo, ma anche per il ritorno di alcune vecchie icone del mondo videoludico.

Se da un lato Konami ha annunciato Super Bomberman R 2, dall'altro anche Bandai Namco ha avuto una sorpresa in serbo per i suoi fan, che si è materializzata in Pac-Man World Re-Pac, remake dell'apprezzata avventura vista originariamente su PlayStation nell'ormai lontano 1999 (in Europa arrivò invece nei primi mesi del 2000). Il revival di Pac-Man World tra l'altro non è neanche così lontano: la data d'uscita è infatti fissata per il 26 agosto 2022 non solo su Nintendo Switch, ma anche su PC via Steam e console PlayStation e Xbox.

Come si è potuto vedere nel corso del Direct Mini, Re-Pac si presenta come un rifacimento fedele nelle meccaniche e nel level design al gioco originale, presentandosi con una grafica aggiornata ai tempi e una fluidità maggiore. In quest'avventura l'iconica pallina gialla partirà al salvataggio della sua famiglia, rapita dai suoi nemici di sempre, i fantasmini: Pac-Man raggiungerà dunque Ghost Island pronto ad affrontare numerosi livelli pieni di piattaforme, ostacoli e trappole da superare.

Cosa ne pensate di questo revival?