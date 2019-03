Annunciato il PAX East 2019 Gearbox Main Theater Show: novità dagli Autori di Borderlands!

Dopo aver pubblicato numerosi indizi in merito alle novità che il Team ha in serbo per il PAX East 2019, Gearbox presenta tramite il proprio account Twitter ufficiale un interessante appuntamento!

Come potete infatti facilmente verificare in calce a questa news, la Software House ha annunciato di avere in programma un "Gearbox Main Thater Show". Si tratta di un live streaming fissato per il prossimo giovedì 28 marzo, per le ore 2:00 PM EST, equivalenti alle ore 19:00 del fuso orario italiano. L'evento potrà essere seguito in diretta dai giocatori, tramite Twitch, Youtube e Mixer. I relativi link di riferimento sono indicati all'interno del Tweet che trovate in calce alla news. Ad ora non sono disponibili dettagli in merito alla durata e ai contenuti previsti.



Nonostante questo, vista la relativamente lunga lista di cinguettii sospetti pubblicati dalla Software House nel corso degli ultimi giorni, pare ragionevole attendersi qualche interessante novità sui progetti attualmente in sviluppo presso Gearbox. Ricordiamo ai Lettori che i Tweet apparsi recentemente hanno spinto la Community Videoludica a sospettare il possibile annuncio di Borderlands 3, oltre che eventuali novità su Bulletsotrm e Brother in Arms. I progetti in cantiere presso la Software House, qualsiasi sia la loro identità, sembrano comunque piuttosto numerosi: siete curiosi di saperne di più?