Annunciato il PC Gaming Show per l'E3 2019: appuntamento il 10 Giugno!

Il mondo videoludico sta già riscaldando i motori in vista dell'E3 2019 ed il calendario delle conferenze previste in concomitanza dell'evento continua ad arricchirsi!

New entry dell'evento è il PC Gaming Show, la cui edizione 2019 è stata appena confermata, tramite la la comunicazione della data e dell'orario di svolgimento della manifestazione. L'appuntamento con la quinta edizione del live è dunque fissato per il prossimo Lunedì 10 Giugno, alle ore 10 AM Pacific, equivalenti alle ore 19:00 del fuso orario italiano.

Per presentare al pubblico l'evento dedicato al mondo del PC gaming è stato inoltre pubblicato un breve Teaser Trailer della conferenza, che potete trovare in apertura a questa news. Dal Sito Ufficiale dell'evento si specifica che tra i protagonisti vi saranno "più Trailer, nuovi giochi, ed annunci". L'evento, che nell'edizione 2018 ha attirato circa 1,9 milioni di spettatori, potrà essere seguito in diretta tramite Twitch. Quali sono le vostre aspettative?

Il PC Gaming Show va così ad affiancarsi alla Conferenza E3 Ubisoft e alla Conferenza E3 Bethesda. Recentemente, la Casa di Kyoto ha aperto il Sito E3 di Nintendo, ma non ha ancora ufficializzato la trasmissione di un Direct dedicato. Tra i presenti all'evento losangelino anche la Casa di Redmond: proprio recentemente Phil Spencer si è espresso sulla Conferenza E3 Microsoft.