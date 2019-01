Annunciato per Nintendo Switch SteamWorld Quest: the Hand of Gilgamech

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Indie Highlights organizzato da Nintendo, numerosi Giochi Indie hanno avuto modo di mostrarsi al pubblico.

Tra questi troviamo anche SteamWorld Quest: the Hand of Gilgamech, nuova fatica di Image&Form Games. Annunciato nel corso dell'evento, Nintendo lo presenta così:

"Trionfa sul male con le carte che hai in mano in SteamWorld Quest! Guida una squadra di aspiranti eroi attraverso uno splendido mondo disegnato a mano e frenetici combattimenti, usando solo la tua arguzia e una manciata di carte. Affronta qualsiasi minaccia ti sbarri la strada con un mazzo personalizzato, che puoi creare scegliendo fra più di 100 carte! Ad aspettarti troverai tesori, draghi, mondi vibranti, incantesimi, impavidi cavalieri e battaglie a turni con un sistema di esperienza!".

Come di consueto, potete trovare in apertura a questa news un Trailer dedicato al Gioco. In calce, potete invece trovare alcune immagini di anteprima. Ad oggi, non è ancora stata confermata una data di pubblicazione precisa, ma SteamWorld Quest: the hand of Gilgamech è atteso in anteprima su Nintendo Switch nel corso del 2019. In chiusura vi ricordiamo, che tra i Giochi mostrati nel corso dell'evento troviamo anche, tra gli altri, Inmost, Unruly Heroes e When Skilifts Go Wrong. Su Everyeye, potete inoltre visionare la replica integrale dell'Indie Highlights di oggi.