Annunciato Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, primo action/RPG della serie

Al termine del secondo giorno del concerto Persona Super Live P-Sound Street 2019, Atlus e SEGA hanno annunciato Persona 5 Scramble The Phantom Strikers per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Si tratta a tutti gli effetti del progetto identificato precedentemente come Persona 5 S, svelato ad inizio mese da Atlus con l'apertura del sito ufficiale.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è il frutto degli sforzi congiunti di Atlus, Koei Tecmo e Omega Force, ed è descritto come il primo action/RPG dell a serie Persona. Pertanto, sebbene sia in arrivo anche su Switch, non si tratta della versione per la console ibrida di Persona 5, come inizialmente pronosticato dai più.

Il trailer condiviso per l'occasione mostra il protagonista Joker farsi strada a suon di fendenti attraverso orde di nemici, in pieno stile musou, e suggerisce la presenza del sistema delle debolezze elementali già visto nel quinto capitolo della serie regolare. La storia del gioco, inoltre, sarà completamente nuova. Il titolo, come già specificato, è in sviluppo per PlayStation 4 e Nintendo Switch, ma purtroppo il publisher non ha fornito una finestra di lancio. Ieri, durante la prima giornata del concerto, è inoltre stato svelato che Persona 5 Royal uscirà nel 2020 in Europa.