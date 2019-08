Annunciato il picchiaduro multiplayer Mghty Fight Federation

Sta per arrivare un nuovo picchiaduro multiplayer dagli sviluppatori canadesi di Komi Games: si tratta di Mighty Fight Federation, un gioco in cui i fino a quattro lottatori in un'arena dovranno darsi da fare per dimostrare chi è il migliore.

Stando alla descrizione del gioco, Mighty Fight Federation strizza l'occhio ai classici arena fighters 3D, concentrandosi però sulle combo e le meccaniche fondamentali dei picchiaduro. In particolare nel gioco sarà presente il cosiddetto Hype, una barra che si riempirà sia subendo che infliggendo danni, e sarà possibile utilizzare per compiere alcune mosse speciali.

I giocatori potranno scagliare i propri avversari sul muro, lanciarli in aria e combatterli con veloci attacchi volanti, insomma ci saranno diversi stili di combattimento per dimostrare di essere il miglior lottatore.

Saranno 11 i personaggi giocabili, ognuno con il suo stile, le sue combo e la sua mossa Hype speciale. Oltre all'annuncio è stato anche diffuso un primo trailer del gioco, che vi mostriamo come sempre in cima alla news. Che ne pensate? Cosa vi aspettate da questo nuovo picchiaduro?

Se siete appassionati del genere, in questa gen sono usciti diversi capolavori. Per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Super Smash Bros. Ultimate e alla nostra recensione di Mortal Kombat 11, due giochi molto diversi tra loro, ma dei veri e propri capisaldi del genere.