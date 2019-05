Annunciato Pokémon Rumble Rush, nuovo videogame mobile della serie

Dopo i rumor dei giorni scorsi secondo cui The Pokémon Company stesse lavorando su un nuovo videogame mobile sui Pokémon, è arrivata la conferma ufficiale nelle scorse ore: è stato infatti annunciato Pokémon Rumble Rush, che arriverà prossimamente in Giappone sui dispositivi iOS e Android.

Nel gioco, il protagonista sarà un avventuriero che riceve una nuova richiesta di investigare sui Pokémon su un'isola sconosciuta, dove ci sono voci secondo cui sarebbero presenti Pokémon normali, rari e leggendari di tutto il mondo.

Compito del giocatore sarà dunque quello di verificare tali rumor esplorando l'isola insieme ai propri Pokémon d'accompagnamento. I comandi saranno i soliti per quanto riguarda i dispositivi mobile, ad esempio sarà possibile far entrare il proprio Pokémon in battaglia con un semplice tap sullo schermo.

Ogni livello avrà Pokémon differenti, e stando alla descrizione preliminare del gioco, ne appariranno tantissimi.

L'annuncio al momento riguarda soltanto il Giappone, ma come fu per Pokémon GO (a proposito, sull'app di Niantic sta per arrivare il community day di Torchic) è probabile che l'app venga diffusa in tutto il mondo, magari con un rollout graduale. In ogni caso, maggiori informazioni arriveranno presumibilmente a breve, compresa la data di lancio del gioco, ancora non annunciata. Non ci sono video disponibili al momento, ma è stata diffusa una serie di screenshot che potete vedere in calce alla news.

Che ve ne pare? Vi fa piacere l'idea di un nuovo titolo mobile della serie?