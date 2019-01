Annunciato Power Rangers - Battle for the Grid: il Gioco uscirà su PC e Console!

Da una collaborazione tra nWay, Hasbro e Lionsgate è nato Power Rangers: Battle for the Grid, un nuovo gioco di lotta dedicato al celebre franchise dei Power Rangers.

Sul Sito Ufficiale del progetto, Power Rangers: Battle for the Grid viene definito come "un gioco di lotta facile da apprendere ma difficile da padroneggiare, che porta una visione moderna al franchise dei Power Rangers". Il Titolo è stato rivelato al pubblico tramite la pubblicazione di un breve Teaser Trailer dedciato, che potete visionare, come di consueto, in apertura a questa notizia. Tramite il Sito Ufficiale sono inoltre stati diffusi alcune immagini di Power Rangers: Battle for the Grid, che potete trovare in calce alla news. Il team di sviluppo ha inoltre reso noto che il Gioco supporterà funzionalità legate al gioco online.



Con oltre 25 anni di storia alle spalle, il franchise dei Power Rangers è certamente noto a più generazioni di utenti. Cosa ne pensate di questo nuovo progetto videoludico, ne siete incuriositi? Vi segnaliamo che, ad ora, Power Rangers: Battle for the Grid è atteso su Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch nel corso dell'aprile 2019. Nel corso dell'anno è inoltre prevista la pubblicazione di una versione PC, tramite la piattaforma Steam.