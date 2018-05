Annunciato Project CARS GO, nuovo spin-off per piattaforme mobile

Slightly Mad Studios ha annunciato Project CARS GO, un nuovo spin-off della serie automobilistica destinato alle piattaforme mobile. Il gioco verrà sviluppato da Gamevil, ma si rimane ancora in attesa di una finestra di lancio.

"Grazie al lavoro di Gamevil, Project CARS GO metterà i giocatori al posto di guida per vivere l'adrenalina delle corse in un modo completamente nuovo. Il genere dei racing game può vantare una grande fanbase, e molto presto saremo lieti di raggiungerla anche sul versante mobile." dichiara il boss di Slightly Mad Studios Ian Bell.

Al momento le informazioni su Project CARS GO scarseggiano, a parte il fatto che si tratterà di uno spin-off mobile di Project CARS sviluppato da Gamevil. Allo stato attuale, dunque, non siamo a conoscenza né della finestra di lancio, né delle piattaforme di pubblicazione (che con buone probabilità saranno i dispositivi iOS e Android).

Come possiamo evincere dalle parole di Ian Bell, tuttavia, Project CARS GO dovrebbe arrivare a breve per gli utenti mobile. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sullo spin-off, ricordiamo che l'ultimo capitolo principale della serie - Project CARS 2 - è disponibile dallo scorso settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (a questo indirizzo potete leggere la nostra Recensione del gioco).