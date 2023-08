Annunciato il prossimo gioco Nintendo Switch gratis per gli abbonati online

In un tweet sul proprio account Twitter ufficiale, Nintendo ha annunciato in via ufficiale che il prossimo gioco gratuito online per Nintendo Switch sarà Dragon Ball FighterZ. Gli abbonati potranno provarlo per un periodo di tempo limitato.

In particolare, l'intero gioco sarà disponibile in download dal 4 al 10 agosto e potrà essere giocato da tutti coloro che risultino essere membri di Switch Online. Contestualmente all'iniziativa, è stata lanciata anche un'offerta anch'essa con termine al 10 agosto, che vede Dragon Ball FighterZ in sconto dell'84% sullo shop, con relativo DLC Pass al 72% in meno del suo prezzo originale (anche Pikmin 1 e Pikmin 2 HD sono al momento scontati su Amazon).

Dragon Ball FighterZ è un picchiaduro 2.5D sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Basato sul celeberrimo franchise di Dragon Ball, è stato rilasciato per PlayStation 4, Windows e Xbox One e Nintendo Switch a settembre 2018. Sono state anche annunciate le versioni di Dragon Ball FighterZ per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, che riceveranno il Rollback Netcode.

Il gioco prevede che il giocatore scelga una squadra di tre personaggi per combattere contro l'IA o un avversario umano. Omaggiato dalla critica con recensioni positive (alcuni lo hanno anche osannato come uno dei migliori giochi di combattimento rilasciati nell'ottava generazione di console).