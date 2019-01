Annunciato PUBG Lite: sarà free-to-play e alla portata dei PC meno performanti

PUBG Lite è la nuova incarnazione del celebre Battle Royale di Bluehole. Si tratta di un'edizione "leggera" del gioco, principalmente pensata per essere abbordabile anche da PC e laptop poco performanti.

PUBG Lite è una versione indirizzata a quei "giocatori impossibilitati ad accedere al gioco a causa dei requisiti specifici", e che d'ora in poi potranno invece letteralmente paracadutarsi all'interno del mondo interattivo creato da Bluehole.

A differenza del gioco base, l'edizione Lite sarà free-to-play; non è stato al momento specificato se, come altamente probabile, sarà presente un market in-game tramite il quale effettuare microtransazioni. PUBG Lite conterrà al lancio solo la mappa "Erangel", l'originale campo di battaglia del Battle Royale, e vi permetterà di prendere parte a partite in Solo/Duo/A Squadre nella sola prospettiva in terza persona.

Gli sviluppatori confermano infine l'apertura della Open Beta, disponibile già da oggi, e assicurano il proprio impegno nel migliorare ed evolvere costantemente questo neonato progetto. In calce alla notizia trovate i requisiti minimi e raccomandati di PUBG Lite.

