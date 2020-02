Annunciato Pumpkin Jack, un platform 3D che strizza l'occhio a MediEvil

Un po' a sorpresa, il publisher Headup Games e lo sviluppatore Nicolas Meyssonier, hanno annunciato Pumpkin Jack, un nuovo platform 3D in arrivo entro il 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam, su cui tra l'altro è già disponibile una demo, per iniziare a provarlo.

Stando alla descrizione del gioco, i punti di riferimento presi in considerazione dall'autore sono MediEvil (qui la nostra recensione del ritorno di MediEvil) e Jack & Daxter, ed in effetti lo si può notare dal look del personaggio, che ricorda un po' Sir Daniel Fortesque in versione halloweeniana, che dovrà combattere quest'epica battaglia tra il bene e il male.

Il pacifico Boredom Kingdom (che in italiano suona come Regno della Noia), con i suoi cittadini felici, la calma piatta e quant'altro, ha fatto infuriare il diavolo in persona, che ha dunque deciso di punire i suoi abitanti con piaghe, torture e massacri di ogni genere, lanciando la Maledizione della Notte Eterna sulla loro terra.

Gli umani però non ci stanno, e tentano di ribellarsi evocado un potente mago che termini il malvagio incantesimo. Ma neanche al diavolo sta bene che gli si rovini la festa, per cui evocherà a sua volta proprio Pumpkin Jack, che dovrà combattere contro l'esercito del mago per poi distruggerlo. Nei panni di Jack dunque, dovremo farci strada tra livelli pieni di azione e terrore, punendo chi aveva osato sfidare il nostro padrone. Cosa può andare storto?